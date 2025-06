Tragédia em balão deixa oito mortos em Santa Catarina Incidente ocorreu durante voo turístico em Praia Grande Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 14h25 (Atualizado em 23/06/2025 - 14h25 ) twitter

Balão pega fogo no ar e deixa oito mortos em Santa Catarina

Um acidente com um balão em Praia Grande, Santa Catarina, resultou na morte de oito pessoas durante um voo turístico. O incêndio começou no maçarico do cesto pouco após a decolagem, com 21 pessoas a bordo.

O piloto instruiu os passageiros a pularem para salvar suas vidas, mas nem todos conseguiram escapar. Doze pessoas pularam do balão, enquanto oito permaneceram e morreram no acidente.

Entre as vítimas estavam moradores de várias cidades catarinenses e do Rio Grande do Sul. Fragmentos do balão e pertences pessoais foram encontrados no local do acidente.

A tragédia abalou a comunidade local, conhecida por ser um destino popular para balonismo. Moradores prestaram homenagens às vítimas, expressando solidariedade aos familiares enlutados.

