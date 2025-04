50 por 1: Alvaro Garnero explora ilhas africanas conhecidas por terem o melhor cacau do mundo

Nesta semana, Alvaro Garnero continua sua expedição pelas paisagens deslumbrantes da África e visita as ilhas São Tomé e Príncipe, que já foram conhecidas como as “ilhas do chocolate”. Lá, o cacau é de altíssima qualidade e abastece grandes fábricas de chocolate no mundo todo. O viajante do Domingo Espetacular explora uma fazenda no interior de São Tomé e explica por que o terreno vulcânico desta região torna o fruto ainda mais saboroso. Embarque em mais essa aventura com o 50 por 1!



