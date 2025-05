Adolescente é morto em perseguição policial

Há cerca de um ano, uma família convive com a impunidade de um crime que tirou a vida de um adolescente de 13 anos. Ele foi morto depois de ser atingido por tiros durante uma perseguição policial, em Recife. Testemunhas e o pai do menino não têm dúvidas de que o disparo partiu da arma de um PM. Mas, até agora, a investigação não foi concluída.



