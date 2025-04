Alunas de Medicina expõem jovem transplantada na internet; mãe desabafa

Vitória Chaves da Silva já tinha feito três transplantes de coração e, enquanto lutava em uma UTI, duas estudantes de Medicina publicaram um vídeo comentando o caso dela em uma rede social. As falas de Thaís Caldeiras Soares Foffano e Gabrielli Farias de Souza levantam o debate sobre os limites da ética médica e a necessidade de empatia em assuntos tão delicados. Vitória morreu aos 26 anos, após um ano e nove meses de internação, 11 dias depois da publicação do vídeo das futuras médicas. O Domingo Espetacular conversou com familiares de Vitória e buscou contato com as alunas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!