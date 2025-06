Ancelotti faz treino da Seleção brasileira no CT do Corinthians antes do duelo contra o Paraguai

A equipe da Seleção brasileira, sob o comando de Carlo Ancelotti, treinou em São Paulo apesar do tempo nublado deste domingo (8). Os jogadores participaram do penúltimo treino antes do confronto com o Paraguai na terça-feira (10), que pode garantir a classificação antecipada para a Copa do Mundo. Ancelotti testou mudanças e uma formação alternativa com quatro atacantes, incluindo Martinelli.



