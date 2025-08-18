Logo R7.com
Domingo Espetacular

Arma usada pelo empresário que matou gari em BH é de uso pessoal da mulher dele

A Polícia Civil já abriu inquérito para apurar por que a pistola da delegada estava com Renê da Silva Nogueira Júnior

Domingo Espetacular|Do R7

Um crime chocante teve novos capítulos nas últimas horas. A arma usada pelo empresário que matou um gari em Belo Horizonte era de uso pessoal da mulher dele, uma delegada. A Polícia Civil já abriu inquérito para apurar por que a pistola estava com Renê da Silva Nogueira Júnior. Por isso, a delegada também é investigada pela Subcorregedoria da Polícia Civil. O Domingo Espetacular foi até a capital mineira para mostrar os detalhes deste crime. Os colegas de trabalho de Laudemir Fernandes estão com medo de sair às ruas e a família espera que o empresário aguarde pelo julgamento na prisão.

