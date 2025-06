Ataque dos EUA a estruturas nucleares do Irã deixa mundo em alerta para escalada do conflito

Os EUA bombardearam as estruturas nucleares do Irã. Os ataques marcaram a entrada do país americano no conflito e acenderam um alerta mundial sobre o risco de uma escalada ainda maior do conflito. O presidente Donald Trump anunciou o ataque na noite de sábado (21). Em discurso, afirmou que a estrutura nuclear iraniana foi destruida e celebrou os resultados. O governo brasileiro condenou com veemência os ataques por meio de um comunicado do Itamaraty.



