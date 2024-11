Imagine assistir a um jogo de futebol que está rolando em outra cidade, outro país, mas como se você estivesse lá, ao vivo, no melhor lugar do estádio. Com um telão de 26 metros, instalado em um bar que foi projetado como uma grande arquibancada, isso é possível! O Domingo Espetacular foi conhecer o local e ver se a experiência é realmente tão boa quanto parece.