Bebida e alta velocidade: jovens causam acidente fatal depois de balada

Uma mulher seguia de moto para o trabalho quando foi atingida por um carro de luxo em alta velocidade. Maria Alice, de 25 anos, e mãe de duas crianças, morreu na hora. A investigação apurou: os três jovens no veículo passaram a noite em uma casa noturna e consumiram bebida alcoólica. O limite de velocidade no trecho é de apenas 60 quilômetros por hora, mas, segundo a perícia, o veículo dirigido por Vitor Gomes estava a 190 no momento do acidente.



