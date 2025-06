Bilionário Jeff Bezos e a esposa encerram as celebrações do casamento

O bilionário Jeff Bezos e a esposa, Lauren Sánchez, deixaram neste domingo (29) a cidade de Veneza, na Itália, após três dias de celebrações de casamento. Os dois acenaram antes de entrar no barco rumo ao aeroporto. As comemorações do casamento começaram na última quinta (26) com um jantar de boas-vindas para os convidados. O evento reuniu 200 convidados, incluindo celebridades, e custou cerca de R$ 300 milhões.