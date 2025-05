Bolsonaro recebe alta do hospital após 23 dias de internação

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta do hospital, em Brasília, neste domingo (4), depois de 23 dias de internação. Em conversa com apoiadores, Bolsonaro reafirmou o apoio à anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro e agradeceu as orações e mensagens de recuperação. Antes de sair, o ex-presidente foi orientado pelos médicos a manter repouso e evitar aglomerações, por causa do risco de infecção.



