Caminhoneiro é espancado e morto após confusão generalizada em casa noturna de Juiz de Fora (MG)

O Domingo Espetacular acompanhou a história por trás da morte de um caminhoneiro de 37 anos. Tudo começou quando Sebastião Felipe Ladeira se desentendeu com um frequentador de uma casa noturna em Juiz de Fora (MG) e uma briga generalizada começou no local. Sebastião acertou o homem com uma garrafa de vidro e, após o tumulto, saiu correndo para a rua e foi perseguido por vários homens. Pouco tempo depois, o caminhoneiro foi capturado pelos meninos que corriam atrás dele e acabou espancado brutalmente. O que os agressores não imaginavam é que toda a ação foi gravada por um morador de um prédio que presenciou a cena. Com as imagens, todos os envolvidos foram identificados e presos.



