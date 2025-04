Caso Bruno Henrique: entenda o que levou o atacante do Flamengo a ser indiciado pela PF

Bruno Henrique, atacante do Flamengo, está sendo investigado por suspeita de manipulação de apostas esportivas. De acordo com a Polícia Federal, ele e seu irmão, Vander Jr., teriam planejado forçar cartões amarelos durante jogos do Campeonato Brasileiro para lucrar com as apostas. Conversas recuperadas do celular de Vander indicam um esquema pré-planejado para beneficiar familiares e amigos através das apostas. O alerta foi emitido por uma entidade internacional após um elevado número de apostas direcionadas ao cartão de Bruno Henrique em um jogo específico. Além dos irmãos, outras oito pessoas, entre amigos e familiares, foram indiciadas por estelionato. Atualmente, o Ministério Público do Distrito Federal está avaliando se formaliza ou não a acusação. Enquanto isso, a principal operadora de apostas bloqueou o pagamento das premiações suspeitas. No campo, Bruno Henrique continua ativo e foi ovacionado em seu último jogo.



