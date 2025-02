Caso Eloah Pietra: entenda por que falsa agente de saúde sequestrou bebê no PR

O Brasil se mobilizou, nesta semana, com a história sequestro de uma bebê no Paraná. Eloah Pietra, de apenas um ano e meio, foi levada por uma desconhecida que se passou por agente de saúde. A mulher é suspeita de ter dopado a mãe da criança dentro do carro que supostamente as levaria para realizar exames. Mas o que motivou a criminosa a roubar a criança? Entenda os detalhes desse caso na reportagem.