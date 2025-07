Chefes de Estado se reúnem no Rio de Janeiro para cúpula do BRICS

Chefes de Estado e representantes políticos se reuniram hoje (6), no Rio de Janeiro, para a cúpula do BRICS - Bloco Econômico de Países em Desenvolvimento. Foram recebidos por Lula os representantes dos outros dez países membros do bloco econômico. O primeiro-ministro chinês Li Giang representou o presidente Xi Jinping. O presidente russo, Vladimir Putin, participou pela internet. Anfitrião do encontro, o presidente Lula foi o primeiro discursar. Reforçou o compromisso do BRICS com a construção do que ele chamou de nova ordem mundial, envolvendo acordos nas áreas de saúde, tecnologia e segurança. Lula também defendeu uma reforma no conselho de segurança das Nações Unidas.



