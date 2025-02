Conheça Nur, o primeiro urso polar a nascer no Brasil

Poucas espécies representam tanto a luta contra o aquecimento global do que o urso polar, que corre risco de extinção. Por isso, cientistas comemoram o nascimento de um urso polar no Aquário de São Paulo. É o primeiro animal da espécie a nascer na América Latina. A equipe do aquário deu a ele o nome de 'Nur', que significa 'luz', em árabe.



