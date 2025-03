Conheça o trem que entra em um navio para atravessar o mar na Itália

A jornada começa na estação central de Milão, de onde parte um trem com 14 vagões, percorrendo nove regiões italianas até chegar ao Estreito de Messina, no sul da Itália. Aqui, o trem é desmontado para embarcar em um navio. Durante a travessia de 30 minutos, que ocorre diariamente até 20 vezes no verão, os passageiros podem explorar o navio e apreciar a paisagem. Rosário, um dos supervisores, descreve o método seguro de estabilização do navio para transportar o trem com eficiência. Após desembarcar em Messina, os vagões são reconectados, e a viagem segue na Sicília, onde charmosas ruas e o vulcão Etna aguardam os visitantes.



