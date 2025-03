Cooperativa vende casas, não entrega obras e causa prejuízo de R$ 5 milhões

Um esquema de falsa venda de imóveis enganou centenas de pessoas em Manaus. Elas pagaram para uma cooperativa durante três anos, mas as obras simplesmente não eram feitas. Algumas vítimas descobriram que nem mesmo os terrenos pertenciam ao grupo. Os acusados causaram um prejuízo que chega aos R$ 5 milhões. E a consequência para as famílias enganadas não foi apenas financeiro.



