Um estudante de medicina pega o carro e provoca um acidente fatal. À primeira vista, parece um caso de imprudência ao volante, mas a investigação toma um rumo surpreendente: a mulher que morreu na batida era a própria mãe do motorista. Agora, a pergunta que fica é: ele atropelou a mãe de propósito ou foi uma trágica coincidência? Descubra tudo no quadro Mistério do Domingo.