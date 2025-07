Delivery do crime: traficante ligado a maior facção do país comanda entrega de armas

Um delivery do crime organizado na fronteira do Brasil com o Paraguai. No comando está um traficante chamado Nelson Gustavo Amarilla Elizeche, conhecido como Nortenho. Ele é paraguaio e é considerado pelas autoridades brasileiras um dos líderes do PCC na fronteira. Nortenho teria movimentado, em apenas dois anos, mais de R$ 100 milhões em remessas de cocaína e armas de guerra.



