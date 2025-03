Disputa por terras avaliadas em R$ 100 milhões tira vida de advogado no interior de Goiás

Uma disputa por terras avaliadas em R$ 100 milhões tirou a vida de um advogado no interior de Goiás. Para a polícia, um crime calculado e muito planejado por uma quadrilha. Durante um ano, os criminosos usaram drones para vigiar as vítimas, instalaram rastreadores nos carros e filmaram a rotina da família. Todos os envolvidos foram presos. Juntos, eles guardavam os registros do passo a passo desse crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!