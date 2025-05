Domingo Espetacular acompanha desafios em levar atendimento de saúde às comunidades ribeirinhas

O Domingo Espetacular acompanhou o desafio de médicos e profissionais de saúde para levar atendimento a comunidades ribeirinhas nas regiões mais remotas do Brasil. A viagem, realizada entre rios e florestas, é desafiadora. O atendimento vai desde consulta, a vacina e entrega de remédios. Tem até barbeiro para garantir um visual bacana no ano todo. Os barcos se transformaram em clínicas para atender dezenas de famílias com crianças, que chegam em busca de atendimento médico.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!