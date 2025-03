Drama de astronautas presos no espaço está perto do fim

A missão para resgatar astronautas da Nasa está próxima de ser concluída. Neste domingo (16), uma nova tripulação chegou à Estação Espacial Internacional. A missão de resgate foi uma parceria entre a Nasa e a Space X e vai trazer de volta à Terra dois astronautas que estão há nove meses no espaço. Eles foram para a Estação Espacial Internacional para uma missão de apenas alguns dias, mas um problema no sistema de propulsão impediu que eles voltassem no tempo previsto.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!