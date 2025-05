Empresários são presos por golpe em festa de formatura no Mato Grosso

O Domingo Espetacular mostrou, em fevereiro, o drama de formandos que ficaram sem festa após caírem em um golpe no Mato Grosso. A empresa contratada entrou com pedido de recuperação judicial no começo deste ano. No entanto, os responsáveis desapareceram, e os estudantes ficaram sem baile. Agora, três meses depois, os donos da Imagem Eventos tiveram a prisão preventiva decretada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!