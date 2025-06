Entenda o mundo dos MCs, a polêmica de Léo Lins e a batalha de Fernando Scherer, neste domingo (8)

Neste domingo (8), você vai entender o universo dos MCs, com denúncias de tráfico de frogas, violência doméstica e apologia ao crime. Além disso, o programa aborda a controvérsia em torno da condenação do humorista Léo Lins, condenado a oito anos de prisão por piadas preconceituosas. Você ainda acompanha um depoimento especial do nadador Fernando Scherer, que compartilhou suas experiências com o alcoolismo e a depressão. Não perca o Domingo Espetacular, a partir das 19h30!



