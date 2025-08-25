Espanha registra a onda de calor mais intensa da história do país

A Espanha registrou a onda de calor mais intensa da história do país. Foram 16 dias de temperaturas acima dos 40 graus em várias regiões. Incêndios florestais atingiram diversas áreas, principalmente na Galícia. Segundo estimativas do Instituto de Saúde Carlos Terceiro, mais de mil mortes na Espanha estão relacionadas ao calor extremo. Especialistas alertam que fenômenos como este se tornaram mais frequentes nos últimos cinco anos como um reflexo direto do aquecimento global. Já o Vietnã se prepara para um cenário oposto: ventos fortíssimos e chuvas torrenciais com a chegada do tufão Kajíki. Mais de 580 mil pessoas foram retiradas de áreas de risco, voos foram cancelados, barcos obrigados a permanecer em terra, e soldados foram acionados para auxiliar a população.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!