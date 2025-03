Estudante é baleado e tem sequelas após ser confundido por policial com bandido

Igor Melo tem uma rotina incansável. Ele é inspetor na universidade onde estuda, trabalha como garçom e se dedica a um blog esportivo, com notícias do clube do coração: o Botafogo. Na madrugada de segunda-feira (24), ele e o mototaxista Thiago Marques foram baleados por um policial reformado que confundiu os dois com assaltantes. De acordo com o agente, a descrição dos criminosos que haviam acabado de assaltar uma mulher nas redondezas batia com a dupla. Sob a custódia da polícia, Igor ficou internado e passou por cirurgia. Ele perdeu o rim e teve estômago e intestino afetados.



