Exclusivo: Cabrini fica frente a frente com agente acusado de matar Genivaldo dos Santos por asfixia

Nesta semana, Roberto Cabrini volta a investigar um crime que chocou o Brasil e o mundo. Em maio de 2022, Genivaldo dos Santos foi morto por asfixia depois de ser parado em uma estrada no interior de Sergipe por três policiais rodoviários federais. O agente Paulo Rodolfo Nascimento, que trancou Genivaldo no porta-malas de uma viatura policial e jogou uma granada de gás lacrimogênio ali dentro, quebrou o silêncio em uma entrevista exclusiva para o jornalista. O acusado pela morte do motociclista explicou por que manteve Genivaldo trancado em uma espécie de câmara de gás e confessou que não queria matar o rapaz. Acompanhe na Grande Reportagem desta semana.



