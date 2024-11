Exclusivo: Cabrini fica frente a frente com o primeiro brasileiro condenado por terrorismo

Com exclusividade, Roberto Cabrini investiga os tentáculos do grupo terrorista Estado Islâmico no Brasil. O jornalista ficou frente a frente com o primeiro brasileiro condenado por integrar a organização responsável por uma série de atentados. Vídeos e conversas revelam como esse jovem de 21 anos planejava ataques, e pretendia chegar ao Oriente Médio para se juntar aos soldados do grupo.