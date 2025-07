Exclusivo: Monique Medeiros e Jairinho quebram silêncio sobre a morte de Henry Borel

Monique Medeiros e o ex-vereador Jairinho comentaram a morte de Henry Borel durante uma entrevista. Monique falou pela primeira vez desde sua prisão sobre os eventos da madrugada de 8 de março de 2021. Ela descreveu encontrar seu filho sem vida e mencionou a falta de registros no hospital onde ele foi atendido. Jairinho negou envolvimento na morte do menino e afirmou ter tentado socorrê-lo. A segunda temporada do Doc Investigação estreia amanhã às 10h45 da noite com mais detalhes sobre o caso.



