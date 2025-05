Família é proibida de embarcar em avião com cão de serviço para jovem autista

O drama de uma família que não consegue viajar com um cão de serviço para outro país. No sábado (24), eles e centenas de passageiros foram expulsos de uma aeronave porque o voo foi cancelado. Essa já foi a segunda tentativa. O voo foi cancelado por causa de Tedy - um labrador de 3 anos que atua como cão de serviço. Haryanni foi impedida de viajar com o animal, mesmo com uma decisão judicial que determina o embarque.



