Filha de político milionário do Maranhão luta na Justiça por sua parte na herança

Mirella é filha de Antônio Roberto Sobrinho, um rico fazendeiro e político de Centro Novo, no interior do Maranhão, falecido em 2021 por Covid-19. Apesar de ter direito a uma herança milionária, Mirella foi excluída da divisão dos bens pelos irmãos. A disputa começou após um exame de DNA confirmar sua paternidade, mas sem seu registro oficial como filha. Inicialmente, os irmãos propuseram um acordo de R$ 300 mil, muito abaixo dos pelo menos R$ 8 milhões a que cada um dos dez filhos teria direito. Agora, ela luta na Justiça para acessar sua parte na herança, enquanto sustenta sua família em Santa Catarina com três empregos. Mirella relata que enfrenta pressões dos irmãos e dificuldades para sustentar a família, enquanto o processo de herança segue sem resolução.



