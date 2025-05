Flamengo vence Palmeiras e se aproxima do líder do Brasileirão

O Palmeiras perdeu para o Flamengo e a briga na ponta de cima ficou mais apertada. O Verdão continua na liderança, mas apenas um ponto à frente do segundo colocado. O resultado esquentou também a briga na zona de classificação para a Libertadores. Apenas seis pontos separam o Palmeiras do sexto colocado, o Ceará.



