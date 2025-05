Força de Mulher: atriz que interpreta Nisan comenta sucesso da novela no Brasil

A atriz que interpretou a filha de Bahar tinha 7 anos quando a novela Força de Mulher começou a ser gravada. Hoje, ela já é uma adolescente e muita gente tem curiosidade para saber como está agora, aos 15 anos. O Domingo Espetacular viajou até a Turquia para conversar com ela. Kübra Süzgün lembra com carinho do ambiente no estúdio de gravação e conta que ficou muito feliz quando leu a história de Nisan, filha de uma mulher que luta muito para sustentar a menina e o irmão.



