Forças de defesa de Israel confirmam morte de porta-voz do Hamas

As forças de defesa de Israel confirmaram neste domingo (31) a morte do porta-voz do Hamas. E nesta segunda-feira (1º) será sepultado o brasileiro Ariel Lubliner, soldado do exército israelense, na cidade onde vivia com a família. Ariel Lubliner se mudou para Israel há dez anos, onde formou família com a esposa e o filho de apenas oito meses. Segundo a irmã, ele tinha viagem marcada para visitar os parentes no Brasil. O brasileiro foi convocado como reservista para servir o exército israelense depois do ataque terrorista do Hamas, no dia 7 de outubro de 2023. Ariel foi atingido durante uma operação no sul da Faixa de Gaza na noite da última sexta-feira (29). As circunstâncias da morte ainda são investigadas, mas uma apuração preliminar aponta que um soldado israelense, de um posto de observação, teria disparado acidentalmente contra o comboio em que o brasileiro estava. O enterro de Ariel está marcado para amanhã (1º), em Kyriat Byalik, onde ele vivia com a família.

Neste domingo (31), Israel anunciou a morte do porta-voz do Hamas em um bombardeio na Faixa de Gaza. De acordo com o exército, ele era responsável pelo aparato de propaganda do grupo terrorista.

aqui!