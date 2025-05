Gêmeas siamesas são separadas por cirurgia realizada com mais de 50 profissionais da saúde

Uma delicada e complexa cirurgia separou gêmeas siamesas, em um procedimento que reuniu uma equipe de mais de 50 profissionais de saúde. As gêmeas Aruana e Kiráz foram operadas em Goiás, estado que se tornou uma referência para esse tipo de procedimento no Brasil. Foi a 23ª cirurgia para separar gêmeos siameses coordenada pelo médico Zacharias Calil. Segundo o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente, a cirurgia terminou na madrugada desse domingo (11) e foi um sucesso. As gêmeas seguem em observação na unidade de terapia intensiva.



