Herança milionária de empresário israelense vira disputa com milícia em Búzios (RJ)

A herança de um empresário israelense é o centro de uma disputa territorial em Búzios, na região dos lagos do Rio de Janeiro. O procurador de um dos herdeiros afirma que foi ameaçado e diz ainda que passou a ser perseguido por tentar reaver parte das propriedades. Os terrenos, avaliados em cerca de R$ 30 milhões, estão em uma área que vem sofrendo com a ação de grileiros. O Domingo Espetacular acompanhou de perto essa história. Entenda!



