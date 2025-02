Homem de 86 anos realiza sonho de reencontrar a irmã depois de sete décadas separados

Aos 86 anos, Seu João, de Aparecida de Goiânia (GO), realizou o sonho de reencontrar a irmã Geralda após 71 anos. Separado da família desde os 15 anos, ele nunca perdeu a esperança de revê-los. Com a ajuda do filho Luiz e de um detetive, ele conseguiu localizar Dona Geralda no Espírito Santo. Após uma longa viagem até a zona rural de Serra (ES), ambos compartilharam um emocionante abraço. Juntos, eles agora sonham em encontrar os demais irmãos.