Israel volta a ser alvo de ataques do Irã no terceiro dia de conflito no Oriente Médio

No terceiro dia de conflito no Oriente Médio, Israel voltou a ser alvo de ataques do Irã. Na noite deste domingo (15), as sirenes de alerta de bombardeios soaram nas principais cidades do país. Com apenas serviços essenciais funcionando, o território israelense vive dias de silêncio. A cada novo ataque, o número de pessoas que vão aos abrigos aumenta. Assista à reportagem dos correspondentes Vitor La Regina, Ricardo Volokita e Tamara Chipper.



