Joe Biden, ex-presidente dos EUA, é diagnosticado com forma agressiva de câncer

O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de 82 anos, foi diagnosticado com uma forma agressiva de câncer de próstata. Na semana passada, ele passou por exames em um hospital da Filadélfia, após a identificação de um nódulo. Neste domingo (18), um comunicado oficial confirmou o diagnóstico. Apesar da gravidade, a equipe médica acredita que a doença pode responder bem à terapia hormonal. A família informou que irá avaliar, junto aos médicos, as melhores opções para o tratamento, que deve começar nos próximos dias.



