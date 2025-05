Justiça corrige erro de 7 anos e retira mandado de prisão contra motoboy

Um erro de 7 anos foi resolvido em apenas 2 dias. Na última semana, o Domingo Espetacular contou a história de Victor Lopes Centeno. Em 2018, ele conversava com amigos próximos a um carro roubado, quando foi abordado pela polícia. Victor ficou três meses preso e foi absolvido após provar sua inocência através de imagens de câmeras de segurança. Porém um erro manteve o mandado de prisão ativo. Mas dois dias após a exibição da reportagem, o erro no sistema foi corrido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!