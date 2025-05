Mãe é processada por loja em que o filho morreu após sofrer choque

Uma mãe, que perdeu o filho de 11 anos, de forma trágica, pode ser condenada a pagar quase R$ 400 mil de indenização. A dona da loja onde a criança sofreu um choque processou os pais do menino por dano moral. A mesma empresária responde criminalmente pelo caso, isso porque a perícia apontou irregularidades nas instalações elétricas do comércio.



