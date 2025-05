Missão abelha: supercolmeia é resgatada de escola em 'operação de guerra'

Uma supercolmeia foi encontrada durante um trabalho de reforma no telhado de uma escola, no centro da cidade de São Joaquim (SC). Dentro dela viviam mais de 150 mil abelhas. A direção da escola chamou um apicultor. Quando ele chegou, percebeu que estava diante de algo inédito. Foi quando começou uma operação de guerra para transportar todas elas para um local seguro.



