Mistério do Domingo: sete pessoas desaparecem no Mato Grosso

A polícia investiga o desaparecimento de sete pessoas em Várzea Grande, no Mato Grosso. Entre eles, estão Ryan e Ricardo, que sumiram após visita ao pai. Ryan tinha histórico de dependência química, levantando suspeitas de envolvimento com o tráfico local. Outro caso do Mistério do Domingo envolve cinco jovens do Maranhão, recrutados para trabalhar, mas que desapareceram ao chegar também em Várzea Grande. A investigação busca descobrir se há ligação com organizações criminosas, e as famílias vivem o sofrimento da espera por respostas e as autoridades seguem explorando todas as possíveis pistas.



