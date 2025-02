Nova pesquisa exclusiva confirma o Flamengo como a maior torcida do Brasil

Em 2025, você já sabe: futebol é na RECORD. E como essa paixão mexe com todo mundo, o Domingo Espetacular encomendou ao Instituto Real Time Big Data uma pesquisa inédita sobre as preferências dos brasileiros. Veja quem os torcedores apontam como o time que joga o futebol mais bonito do país. E ainda: Flamengo lidera na preferência nacional, seguido por Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Confira as porcentagens!