Oficiais que fizeram resgate de vítimas de acidente de helicóptero em SP dão detalhes da operação

Na última semana, duas pessoas morreram vítimas da queda de um helicóptero em Caieiras (SP). O casal André e Juliana Feldman estava a bordo da aeronave, que tinha como destino final Americana (SP), junto com sua filha, Betina. Ela e o piloto, Edenilson de Oliveira Costa, sobreviveram à tragédia. Os oficiais que resgataram Betina refizeram o percurso da operação com a equipe do Domingo Espetacular, relembrando os momentos de tensão e emoção que viveram, além das dificuldades que enfrentaram.