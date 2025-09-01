Pai faz apelo a adolescentes após perder o filho em acidente de moto

Confira a história de Sebastião, pai que transformou a dor pela perda de um filho em um apelo a outros adolescentes. Júlio César de 16 anos morreu depois de se aventurar em práticas perigosas e manobras radicais em cima de uma moto. Segundo a Polícia Militar de Santa Catarina, Júlio César fazia manobras perigosas com uma motocicleta em uma via pública, na cidade de Lages. Ao perceber a presença policial, o jovem fugiu em alta velocidade e sofreu um acidente fatal. No funeral, o pai deu um recado aos amigos de Júlio César. Entre os motociclistas de rua, a manobra chamada de "superman", ou "super-homem" é realizada com a pessoa deitada de bruços sobre a moto, apoiando o peito no tanque, ou segurando o guidão. Qualquer desequilíbrio pode levar à morte. O "grau" também é famoso nas ruas e redes sociais. Ele nada mais é que empinar a moto assim. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, conduzir motocicletas fazendo malabarismo é infração gravíssima, sob pena de multa e suspensão do direito de dirigir.