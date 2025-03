Pesquisa mostra o que as pessoas estão achando da volta de Neymar ao futebol brasileiro

Uma pesquisa do instituto Real Time Big Data mostra o que as pessoas estão achando da volta de Neymar ao futebol brasileiro. O craque do Santos vive a expectativa de ser convocado novamente para a Seleção, cujos nomes serão anunciados pelo técnico Dorival Júnior na próxima quinta-feira (6).



