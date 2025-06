PF e autoridades do Paraguai se unem em operação de combate ao tráfico de drogas na América do Sul

O Domingo Espetacular acompanhou o trabalho da Polícia Federal junto com as autoridades do Paraguai para destruir plantações de maconha na fronteira. O objetivo da operação é combater o tráfico antes que a droga atravesse a fronteira e se espalhe pelo Brasil. Essa é a maior ação do mundo envolvendo dois países no combate ao tráfico da maconha. Os alvos são plantações clandestinas monitoradas pelas investigações.



