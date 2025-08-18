Pitada de Brasil: Conheça a esfiha feita com recheio de temaki

Você já ouviu falar em esfiha de Temaki? E de lasanha? Esses sabores existem e têm feito o maior sucesso. Mas, a criatividade na escolha dos recheios não para por aí. O quadro Pitada de Brasil deste domingo (17) explora os recheios exóticos da culinária árabe, que têm conquistado o paladar de muitos brasileiros.



